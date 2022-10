Roma, incidente in zona Tor Tre Teste: morto un 21enne, tre feriti

E' successo intorno alle 4.30 in via di Tor Tre Teste, all'altezza via Rolando Lanari. Coinvolte nello scontro due auto

Un ragazzo di 21 anni è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto a Roma intorno alle 4.30 in via di Tor Tre Teste, all'altezza via Rolando Lanari. Coinvolte nello scontro due auto, una Toyota Rav 4 e una Honda Civic. Il giovane è morto sul colpo mentre altre tre persone sono rimaste ferite. Sul posto pattuglie del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale: indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.