Due escursionisti dispersi e un morto sui monti in Ciociaria

Due escursionisti dispersi sui monti di Picinisco, nella zona est della provincia di Frosinone ed uno deceduto sui monti di Alatri. Entrambi i casi si sono registrati questa domenica lungo i sentieri di montagna che costellano il territorio ciociaro.

I due dispersi

L'ultimo episodio in ordine di tempo vede come protagonisti due uomini che vengono attivamente ricercati dallo Soccorso Alpino e dai Vigili del Fuoco tra i monti della Valle di Comino. Le ricerche sono rese difficoltose dalla nebbia che è calata in alta quota.

Il decesso

A stroncare invece un appassionato di trekking nel primo pomeriggio ad Alatri è stato un malore. Per poterlo scendere a valle dopo l'allarme lanciato dal figlio, è stato necessario l'intervento degli uomini del soccorso alpino di Collepardo.