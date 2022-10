Papa scherza all'udienza: “Nessuno segue discorso, si pensa al pranzo”

Cronaca

Il Pontefice è in Basilicata per celebrare la messa conclusiva del Congresso Eucaristico Nazionale. Durante l'Angelus poi Bergoglio ha pregato per la fine della guerra in Ucraina e per la situazione in Birmania: 'Questa settimana mi è giunto il grido di dolore per la morte di bambini in una scuola bombardata. Che il grido di questi piccoli non resti inascoltato!'