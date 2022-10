Roma, le 6 mostre da non perdere a ottobre

Tante le mostre visitabili questo mese. Inoltre, nella prima domenica gratuita di autunno, il 2 ottobre, residenti e non residenti a Roma potranno visitare gratuitamente i Musei civici, le mostre in corso e alcune aree archeologiche, come il Circo Massimo e i Fori Imperiali.



Mostre di ottobre 2022

"I favolosi anni 60 e 70 a Milano"

"I favolosi anni 60 e 70 a Milano" è la mostra in programma all'Auditorium Conciliazione fino al 20 novembre, a cura di Lorenzo e Enrico Lombardi, promossa dalla Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale. Divisa in 4 sezioni, l'esposizione documenta la rivoluzione di forme e visioni portata avanti dagli artisti in quegli anni, presentando al pubblico più di 30 opere di artisti del calibro di Lucio Fontana, Piero Manzoni, Vincenzo Agnetti, Valerio Adami, Fabrizio Plessi, Emilio Tadini e molti altri.

"Pendio piovoso frusta la lingua"

Fino al 19 febbraio 2023 è visitabile la personale di Diego Perrone "Pendio piovoso frusta la lingua" al Macro. La mostra unisce opere degli ultimi 20 anni a 5 nuovi lavori: due opere/display, una distorsione dello spazio, un video e una serie fotografica. Dal 30 settembre al 3 dicembre Galleria Continua ospita "Elegy", mostra dell'artista cubano Yoan Capote: nel percorso le opere fanno riferimento al paesaggio con un approccio concettuale ed emotivo e riflettono sul tema della migrazione da una prospettiva locale e universale.

"Domiziano imperatore. Odio e amore"

L'esaltazione della gens Flavia e l'intensa attività edilizia, dentro e fuori Roma, lo sfarzo ma anche la devozione agli dei, accanto all'attenzione alla buona amministrazione e al rapporto con l'esercito e con il popolo: cerca di restituire la profondità e le sfumature di una figura non pienamente compresa dalla storia la mostra "Domiziano imperatore. Odio e amore", aperta al pubblico e allestita a Villa Caffarelli, la nuova sede espositiva dei Musei Capitolini. In programma fino al 29 gennaio 2023, l'esposizione è frutto di un importante accordo internazionale tra la Soprintendenza Capitolina ai Beni Culturali e il Rijksmuseum van Oudheden di Leiden, dove dal dal 17 dicembre 2021 al 22 maggio 2022 si è svolta "God on Earth. Emperor Domitian". Riprendendo quella mostra, ma stravolgendone l'impianto del racconto, il progetto capitolino - curato da Claudio Parisi Presicce, Maria Paola Del Moro e Massimiliano Munzi - torna sul personaggio di Domiziano per restituirne un'immagine più equilibrata, diversa da quella basata su fonti storiche e letterarie a lui avverse, ossia quella di un imperatore che non pretese e non incoraggiò la formula autocratica "dominus et deus", ma che seppe dare un'impronta significativa alla città di Roma. In un percorso articolato in 15 sale, le circa 100 opere provenienti da alcuni dei più importanti musei internazionali e italiani (58 in arrivo dalla mostra di Leiden e 36 aggiunte per l'edizione romana), tra statue e mosaici, armi e monete, cammei, frammenti di affreschi, edicole funerarie, altorilievi ed elementi architettonici costruiscono un racconto di ampio respiro, che chiarisce le fasi dell'esistenza di Domiziano, dalla nascita al matrimonio, dalla perdita dell'unico figlio alla congiura in cui fu ucciso, fino al decreto senatorio di damnatio memoriae, la cui applicazione non fu comunque eseguita con effettiva sistematicità.

"Semi"

Fino al 31 ottobre al Gaggenau DesignElementi la mostra "Semi" di FLora Debora, una vera e propria esperienza performativa oltre che installativa per riflettere sul senso dell'esistere. A cura di Sabino Maria Frassà, la monografica presenta opere in ceramica, terra e oro attraverso le quali l'artista israeliana costruisce una nuova Torre di Babele, ideale luogo di dialogo e confronto.

I 20 anni del Parco della Musica, otto mesi di festa a Roma

Da 20 anni la musica a Roma è cambiata. Merito dell' Auditorium progettato da Renzo Piano, l'affascinante struttura architettonica intitolata recentemente a Ennio Morricone che ha ospitato migliaia di eventi, appuntamenti, festival ed esibizioni con le grandi stelle e le promesse della classica, del pop, del rock e del jazz. Per il compleanno particolare del Parco della Musica che nel 2002 cominciò a muovere i suoi primi passi proprio il giorno del Natale di Roma, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e Musica per Roma hanno previsto otto mesi di festeggiamenti che cominceranno appunto il 21 aprile con un concerto preceduto dagli interventi del sindaco Roberto Gualtieri, del presidente della Regione Nicola Zingaretti e degli esponenti delle due Fondazioni Michele dall' Ongaro e Claudia Mazzola. I festeggiamenti si concluderanno il 21 dicembre, a 20 anni dalla data di inaugurazione della Sala Santa Cecilia, che ebbe luogo con un concerto diretto da Myung-Whun Chung, allora direttore principale dell'Accademia, e con Maurizio Pollini al pianoforte.

"CRAZY La follia nell'arte contemporanea" al Chiostro del Bramante

Dart - Chiostro del Bramante presenta "CRAZY La follia nell'arte contemporanea". Si tratta di un grande progetto creativo ed espositivo a cura di Danilo Eccher. Ben 21 artisti di rilievo internazionale, più di 11 installazioni site-specific inedite: per la prima volta le opere d’arte invaderanno gli spazi esterni e interni. Si può visitare fino all’8 gennaio 2023.

Il 2 ottobre si entra gratis in musei civici e siti archeologici

Nella prima domenica gratuita di autunno, il 2 ottobre, residenti e non residenti a Roma potranno visitare gratuitamente i Musei civici, le mostre in corso e alcune aree archeologiche, come il Circo Massimo (dalle 9.30 alle 19, ultimo ingresso alle 18) e i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana 9-18.30 ultimo, ingresso un'ora prima). Accesso ai siti Super (visita integrata delle aree archeologiche dei Fori Imperiali, del Foro Romano e del Palatino) a partire dalle ore 9.30 e fino a un'ora prima della chiusura. www.museiincomuneroma.it e culture.roma.it. Saranno aperti a tutti i visitatori: Musei Capitolini; Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali; Museo dell'Ara Pacis; Centrale Montemartini; Museo di Roma; Museo di Roma in Trastevere; Galleria d'Arte Moderna; Musei di Villa Torlonia; Serra Moresca di Villa Torlonia; Museo Civico di Zoologia; Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco; Museo Carlo Bilotti-Aranciera di Villa Borghese; Museo Pietro Canonica a Villa Borghese; Museo Napoleonico; Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina; Museo di Casal de' Pazzi; Museo delle Mura; Villa di Massenzio. L'iniziativa è promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Ingresso libero compatibilmente con la capienza dei siti. Prenotazione obbligatoria solo per i gruppi al contact center di Roma Capitale 060608 (ore 9-19).