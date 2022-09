Maltempo in Lazio, allerta gialla per pioggia e temporali

Salute e Benessere

Gli sbalzi di temperatura di questi giorni, dal grande caldo al freddo autunnale nel giro di poche ore, possono influire negativamente sul nostro organismo . Il rischio di faringiti e raffreddori causati dalla variabilità meteorologica riguarda tutti, soprattutto gli anziani e i bambini che tornano a scuola. L’Adnkronos ha intervistato due specialisti, una nutrizionista e un immunologo, per capire cosa succede all’organismo e, soprattutto, avere qualche consiglio su come cercare di difendersi (anche a tavola)

"Quando si verificano cambiamenti climatici, come ad esempio il passaggio dal grande caldo al freddo intenso, il nostro organismo reagisce attivando un meccanismo di termoregolazione . Per mantenere la temperatura corporea costante sui 37 gradi, in condizioni di basse temperature il corpo genera calore attraverso il metabolismo dell’energia proveniente dall’attività muscolare e dall’alimentazione, mentre con un clima più arido disperde il calore attraverso i processi di sudorazione e minzione", spiega l'immunologo Mauro Minelli

Minelli, responsabile per il Sud-Italia della Fondazione per la medicina personalizzata, continua: "Poiché questo complesso meccanismo di regolazione termica coinvolge apparati di organi vitali, come il sistema cardiocircolatorio, polmonare, nervoso, ormonale, è faticoso adattarsi velocemente a brusche variazioni delle temperature, soprattutto per chi soffre di patologie croniche o chi ha difese immunitarie deboli come gli anziani o i bambini”