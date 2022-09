Incidente sulla Pontina, scontro tra auto e tir: due feriti gravi

Due feriti gravi trasportati in eliambulanza in ospedale è il bilancio di un grave incidente automobilistico avvenuto nella tarda mattinata sulla statale Pontina, all'altezza di Castel di Decima (direzione Roma) che ha coinvolto due mezzi pesanti e due auto. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Roma, con l'ausilio di un'autogrù e del Carro Fiamma. I pompieri hanno estratto dalle lamiere due persone che sono state trasportate in ospedale in codice rosso. La strada è stata chiusa al traffico in direzione Roma.