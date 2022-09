Mondo di Mezzo, resta libero Carminati: arrestato Buzzi

La Cassazione ha stabilito per l’ex Nar una pena di 10 anni e per l’ex ras delle cooperative, finito in manette a Lamezia Terme, una condanna a 12 anni e 10 mesi

Resta al momento libero Massimo Carminati dopo che la Cassazione ha confermato la condanna a 10 anni di reclusione nell'ambito del filone principale del processo Mondo di Mezzo. I carabinieri del Ros, col supporto in fase esecutiva del gruppo Carabinieri di Lamezia Terme (in provincia di Catanzaro), hanno invece arrestato nella tarda serata di ieri Salvatore Buzzi, elemento di vertice dell'associazione per delinquere ricostruita dall'indagine: deve scontare una condanna definitiva a 12 anni e 10 mesi.

La posizione di Massimo Carminati

Dopo la pronuncia degli ermellini non è scattata alcuna misura, a differenza di Salvatore Buzzi rientrato in carcere, perché dovrà essere calcolato il tempo che l'ex Nar ha già trascorso in carcere con la pena residua e la buona condotta. Tutto ciò potrebbe far scendere la condanna da scontare a meno di quattro anni facendo scattare così l'affidamento ai servizi sociali da parte del Tribunale di Sorveglianza di Roma.

Cassazione nega cambio di dimora

Intanto è stato dichiarato "inammissibile" dalla Cassazione il ricorso di Carminati, che voleva "spostare il luogo di obbligatoria dimora dal Comune di Roma a quello di Sacrofano e di essere autorizzato ad allontanarsi da quest'ultimo Comune per recarsi a Roma al fine di svolgere attività lavorativa". A supporto della sua richiesta, l'ex Nar aveva fatto presente che "l'attuale abitazione necessita di lavori di riparazione che ne rendono impossibile l'utilizzo a fini abitativi e che la ragione per cui chiede il trasferimento nel vicino Comune di Sacrofano risiede nell'esigenza di assistere la propria compagna gravemente ammalata".