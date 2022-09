Incidente sulla A1, mezzo si ribalta tra Frosinone e Ferentino

Un mezzo pesante si è ribaltato sulla A1 Milano-Napoli, tra Frosinone e Ferentino in direzione Roma. L'incidente è avvenuto poco prima delle 15:15 e il tratto di strada coinvolto è stato temporaneamente chiuso. Non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia.

Le code

In direzione Roma il traffico transita su una corsia e si registrano due chilometri di coda all'interno del tratto chiuso e tre chilometri di coda in corrispondenza dell'uscita obbligatoria di Frosinone. Agli utenti diretti verso Roma Autostrade consiglia di uscire alla stazione di Frosinone, percorrere la SR156 "dei Monti Lepini" in direzione di Latina, poi seguire le indicazioni per Ferentino e rientrare in autostrada.