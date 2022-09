Omerovic esce da coma, ancora grave: sequestrato immobile della caduta

Lo hanno annunciato il portavoce dell’Associazione 21 Luglio e l’avvocato della famiglia durante una conferenza stampa in corso alla Camera. L’uomo “è fortemente sedato e mostra deboli e intermittenti segni di interazione”

Hasib Omerovic, il ragazzo caduto dalla finestra del suo appartamento mentre erano in corso controlli di polizia, è uscito dal coma ma è ancora in gravi condizioni. Lo ha annunciato il portavoce dell'Associazione 21 Luglio durante una conferenza stampa in corso alla Camera. L’avvocato della famiglia, Arturo Salerni, ha invece dichiarato che l’immobile dal quale è caduto è stato sequestrato dalla procura.