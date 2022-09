Covid Lazio, bollettino: 3.161 casi. Tasso di positività al 15,9%

Salute e Benessere

Covid, risale la curva: i possibili scenari per l'autunno

L'epidemiologo Carlo La Vecchia intervistato da Repubblica: 'Difficile fare previsioni, ma bisogna monitorare la situazione per intercettare eventuali nuove varianti'. Difficilmente, però, gli ospedali andranno sotto stress

Negli ultimi due giorni si è registrato un aumento dei casi di circa il 50% rispetto a lunedì e martedì della settimana scorsa. Si è passati da 36 mila a 54 mila e sono tornati a crescere anche i ricoveri. I dati epidemiologici, come quelli della pressione sugli ospedali, non destano preoccupazione, al momento, ma non si può sottovalutare il dato della curva, che ha ripreso a salire verso l'alto

Nonostante i dati in rialzo, da sabato le mascherine non saranno più obbligatorie sui mezzi pubblici e nelle strutture sanitarie. A questo punto è difficile fare previsioni su cosa succederà in futuro, anche a causa di alcune variabili