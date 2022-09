Le vite dei fotografi, a Roma ciclo di incontri per scoprire 4 maestri

Prende il via il 5 ottobre, alle 18.30, il ciclo di incontri "Le vite dei fotografi. Un percorso tra biografie, autobiografie e immagini" a Roma presso Libreria Nuova Europa I Granai, in via Mario Rigamonti 100. Tenuti da Alessandra Mauro, direttrice editoriale di Contrasto, gli appuntamenti saranno a ingresso libero fino a esaurimento posti.

L'iniziativa

Attraverso i libri della collana In Parole, Contrasto cerca di esplorare il rapporto tra parole e immagini, anche attraverso autobiografie e biografie dei grandi interpreti della fotografia. Come convivono i due linguaggi in questo tipo di narrazione? Lo spiegherà Alessandra Mauro di volta in volta attraverso un percorso che porterà alla scoperta di grandi personaggi che hanno dedicato la loro vita proprio alla fotografia.

Gli appuntamenti

Nell’arco di quattro incontri, da ottobre 2022 a gennaio 2023, verranno esaminati insieme altrettanti grandi volumi, grandi autori e grandi storie della fotografia. Dopo il primo appuntamento dedicato a Robert Capa si proseguirà il 27 ottobre 2022 con il racconto autobiografico della vita di Ferdinando Scianna, Autoritratto di un fotografo, un caso particolare di un grande maestro della fotografia che è sempre stato anche “un fotografo che scrive”, come si autodefinisce. Il 24 novembre 2022 la protagonista sarà Lee Miller, con la sua vita che sfugge a ogni definizione raccontata dalle parole di suo figlio Anthony Penrose e dalle sue fotografie nel libro Le molte vite di Lee Miller. Il ciclo si concluderà il 12 gennaio 2023 con la straordinaria carriera di Gianni Berengo Gardin, che ha testimoniato la storia del nostro Paese in sessanta anni di lavoro raccontati nella sua autobiografia In parole povere. Tutti gli incontri si terranno alle 18.30.