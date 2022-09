Crolla spalletta di un ponte a Sabaudia: chiuso un tratto di lungomare

Le forti piogge di questa notte, come riportato da Il Messaggero, hanno causato diversi smottamenti nel tratto di lungomare a Sabaudia, in direzione Bufalara. Il nubrifagio ha provocato il crollo di una spalletta di contenimento del ponte alla foce di Caprolace, causando la chiusura del tratto da Sacramento a via della Lavorazione, in corso i sopralluoghi per verificare altri eventuali danni nel territorio comunale.