Roma, scontro auto sull’Aurelia: uomo trasportato in elisoccorso

Tra Ladispoli e Marina di San Nicola, sul litorale nord di Roma, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale al chilometro 36 dell’Aurelia. Due automobili, una occupata da un uomo e l’altra con una famiglia di quattro persone, si sono scontrate, ancora da accertare le cause del sinistro. I soccorsi hanno estratto le persone dalle lamiere, con un uomo trasferito in elisoccorso al policlinico Gemelli di Roma.