Roma: revocati i domiciliari a un sospettato di tentato omicidio

L'uomo, 41 anni, non era in caso quando i carabinieri hanno effettuato un controllo di routine: per questo è stato accusato di evasione e trasportato al carcere di Velletri

Un 41enne di Roma indagato per concorso in tentato omicidio, dopo che nell’estate del 2020 avrebbe picchiato un uomo a seguito di un incidente stradale, e ai domiciliari da pochi mesi, è stato denunciato per evasione, poiché all’atto del controllo da parte dei carabinieri, non era presente in casa. La procura capitolina ha quindi ottenuto la revoca degli arresti domiciliari, con l’uomo che è stato portato al carcere di Velletri.