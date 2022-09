Primo weekend d'autunno, cosa fare a Roma: gli eventi in programma

Oltre a essere la Capitale d’Italia, Roma è una città ricca di fascino e storia che offre ai turisti e ai propri cittadini una vasta gamma di iniziative ogni fine settimana. Andiamo a scoprire insieme le principali mostre, fiere e spettacoli che si svolgeranno il 23-24-25 settembre ascolta articolo Condividi

L’autunno è alle porte e il weekend del 23-24-25 settembre è il primo della nuova stagione. Le temperature sono ancora buone, anzi sono decisamente piacevoli in questo periodo perché durante il giorno non c’è più quell’asfissiante afa caratteristica dell’estate. In tutta Italia e nelle principali città italiane, sono in programma diversi eventi che aprono ufficialmente la stagione autunnale. Nello specifico, andiamo a ricordare i principali appuntamenti della città di Roma.

Dalla Mostra d'arte Fiori alla Galleria Nazionale di Arte Antica Per gli amanti dei fiori, immancabile è l'evento Mostra d'arte Fiori al Giardino Segreto Gallery sito in Via Gregorio XI. Gli appassionati potranno assistere alle sculture in ferro di Osvaldo Tiberti che dialogano simbolicamente con le fotografie floreali di Ilaria Di Giustili. La mostra si terrà venerdì 23 settembre dalle 16:00 alle 20:30. Passando alla musica, il Caffé Letterario di Via Ostiense 95 organizza due serate per festeggiare i 73 anni del "Boss" Bruce Springsteen. L'evento è promosso dalla Mothership of Rock'n Roll tra musica, aneddoti e curiosità legati all'artista statunitense. L'appuntamento è per venerdì 23 settembre e sabato 24 settembre dalle ore 21:00. Parlavamo prima delle piacevoli temperature autunnali, specie a Roma, che permettono di organizzare eventi all'aperto anche in questo periodo. A tal proposito, per quanto concerne il cinema d'autore occorre recarsi all'Istituto Svizzero in Via Liguria 20, a due passi da Piazza di Spagna, per una doppia serata chiamata Doc Nights incentrata sulla proiezione di quattro documentari di cui uno dedicato ad Alessandro Rossellini. L'ingresso delle serate del 23 e del 24 settembre è totalmente gratuito. Sabato 24 e domenica 25 saranno le Giornate Europee del Patrimonio, motivo per il quale sarà possibile visitare la Galleria Nazionale di Arte Antica a Palazzo Barberini al simbolico costo di 1 €. Gli orari di apertura vanno dalle 18:00 alle 21:00 ed è necessario prenotare.