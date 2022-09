Roma, si rompe tubatura dell'acqua: allagamento in zona Talenti

È avvenuto in via Matteo Bandello, all'angolo con viale Jonio. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale di Roma Capitale, i tecnici di Acea e alcuni volontari

Allagamento nel quartiere Talenti a Roma in via Matteo Bandello, a causa della rottura di una tubatura dell'acqua avvenuta intorno alle 14. Sul posto, all'angolo con viale Jonio, sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale di Roma Capitale, i tecnici di Acea e alcuni volontari."Grazie a tutti gli operatori e le operatrici, i volontari e le volontarie accorsi immediatamente per l'allargamento causato dall'esplosione di una tubatura", ha scritto su Facebook il presidente del Municipio Roma III, Paolo Marchionne, pubblicando alcune immagini delle strade allagate.

Acea: "Interventi fino a ripristino"

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Acea Ato 2. "Al momento sono in corso gli interventi e le manovre necessarie per la risoluzione della criticità - scrive la società in una nota -. Le attività andranno avanti ininterrottamente fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio. L'intervento tempestivo ha permesso di chiudere il flusso idrico e bloccare la fuoriuscita dell'acqua. I tecnici stanno collaborando con le autorità preposte alle operazioni di messa in sicurezza dell'arteria".