Roma, simulava incidenti e chiedeva risarcimento: arrestato 26enne

Un ragazzo di 26 anni è stato arrestato a Roma con l'accusa di aver messo in atto falsi sinistri stradali per richiedere denaro alle vittime. Il giovane, sottoposto alla misura dei domiciliari, ha anche violato le restrizioni imposte dalla detenzione.

L'arresto

Gli agenti del XIII Distretto Aurelio, nel corso di un servizio per il controllo del territorio su via Pineta Sacchetti, hanno riconosciuto il 26enne a bordo di un motociclo. Seguito a distanza, i poliziotti hanno notato il giovane percorrere via Montiglio e danneggiare un veicolo con un oggetto che aveva in mano. Il ragazzo ha affiancato il conducente dell'auto intimandogli di fermarsi e incolpandolo dell'incidente per poi chiedergli il risarcimento del danno. Gli agenti hanno bloccato il 26enne e la vittima ha confermato i sospetti dei poliziotti raccontando loro che il ragazzo aveva cercato di attribuirgli un sinistro stradale a seguito del quale aveva lamentato una lesione al ginocchio e danni al proprio motociclo.