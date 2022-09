Giubileo 2025: al via il bando per la scelta dell’inno ufficiale

Con il Giubileo del 2025 che si avvicina, oltre al concorso per definire il logo dell’evento, il Vaticano lancia il bando per l’inno ufficiale. La sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo, istituzione cui Papa Francesco ha affidato l’organizzazione dell’evento, ha indetto un concorso internazionale per la composizione musicale dell’inno.

Il bando

Per partecipare al concorso bisognerà presentare un brano inedito che musicherà il testo di Pierangelo Sequeri, dal 17 settembre è prevista l’apertura del bando. Dal 16 gennaio 2023 sarà possibile caricare la proposta sull'apposita pagina, mentre il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione è il 25 marzo 2023, entro le ore 20.00. Il motto del Giubileo sarà “Pellegrini di speranza”, parole che potranno indirizzare gli aspiranti musicisti nel comporre il proprio brano.