Stadio, la Roma accelera: Progetto entro ottobre

Prima della partita di Europa League, tra la Roma e l'Helsinki (giocata all'Olimpico e vinta 3-0 dai giallorossi di José Mourinho) c’è stato un incontro fra il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, i vertici del club, i Friedkin e l’ad Pietro Berardi, come riporta Il Messaggero. "Ho incontrato i vertici della società che mi hanno annunciato che entro ottobre presenteranno il progetto per lo Stadio di Pietralata". Sui tempi, invece, Gulatieri non si è sbilanciato.

L'area

L’area è quella ormai individuata di Pietralata, l’impianto che la società giallorossa ha in animo di costruire dovrebbe contare 55mila o 60mila posti. La previsione iniziale, contenuta nel dossier che la società ha lasciato a fine aprile al sindaco è di realizzare uno stadio su alcune delle aree dove avrebbe dovuto essere costruito il vecchio Sistema Direzionale Orientale (Sdo) degli anni ‘50 e ‘60 del secolo scorso.