Caso Omerovic, parla la sorella: da quel giorno viviamo nel terrore

Non solo il dramma legato ad Hasib dopo quel 25 luglio in cui l’uomo è caduto dalla finestra della sua camera, per gli Omerovic, nelle ultime si settimane, si sono aggiunte la perdita della casa, del lavoro del padre, e una vita ormai radicalmente cambiata. Lo scrive Il Messaggero, che riporta le parole della sorella 15enne di Hasib, Erika.

“Non dimenticherò mai quel giorno”

“Quest’anno ero felice perché avrei dovuto iniziare il primo anno della scuola di formazione professionale per estetiste a Primavalle” ha dichiarato la ragazza all’Associazione 21 luglio, una Onlus che supporta gruppi e individui in condizione di discriminazione tutelandone i diritti e promuovendo il benessere delle bambine e dei bambini. “Non dimenticherò mai il giorno in cui quella terribile tragedia ha colpito la mia famiglia – continua Erika – da allora viviamo nella paura. Le mie amiche iniziano la scuola, ma io non potrò entrare in classe perché adesso viviamo a 50 chilometri dalla mia nuova scuola, in attesa che il comune ci assegni una nuova casa, è assurdo che per la paura io debba rinunciare al sogno di una vita normale”.

“L’hanno buttato giù”

Ma cosa è successo quel 25 luglio ad Hasib? Dopo una segnalazione su un gruppo Facebook, in cui il 36enne era stato riconosciuto rovistare tra i secchioni del quartiere, quattro agenti in borghese hanno bussato alla casa della famiglia per identificarlo. Nell'abitazione erano presenti Hasib e la sorella Sonita, 30enne con un ritardo cognitivo, e in pochi, drammatici, minuti l’uomo è precipitato dalla finestra della sua camera. “Sonita era sotto choc, non ha dormito per giorni, finché non ci ha rivelato quello che aveva visto” hanno dichiarato i coniugi Omerovic, la ragazza ha raccontato infatti, nonostante i poliziotti l’avessero isolata in sala di pranzo, di averli visti picchiare Hasib, il quale si sarebbe rifugiato in camera sua chiudendosi dentro, prima che gli agenti sfondassero la porta e lo buttassero giù dalla finestra. Da quel giorno gli Omerovic vivono nella paura: “Dall'11 agosto abbiamo chiesto un cambio alloggio al Comune – ha dichiarato la famiglia all’Associazione 21 luglio - da allora neanche una risposta. Da Primavalle, dopo quel clima di caccia alle streghe, siamo dovuti andare via”.