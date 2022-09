Roma, finge di stare male e si fa prestare 125mila euro da un frate

Un uomo di 78 anni, a Roma, avrebbe approfittato della bontà d'animo di un frate 81enne per chiedergli diversi prestiti, fino ad arrivare a una somma totale di 125mila euro: prima dicendo che gli servivano per curare una malattia del sangue, poi per risolvere questioni familiari. E adesso l'imputato, come scrive il Corriere della Sera, è finito a processo e dovrà rispondere del reato di truffa.

La vicenda

I fatti risalgono al 2018. E, secondo quanto ricostruiscono i pm, la vittima, ormai in pensione, all'improvviso avrebbe iniziato ad assumere un atteggiamento anomalo e a chiedere soldi a chiunque. Tanto da far insospettire gli altri frati che denunciano tutto ai carabinieri che hanno scoperto la truffa.