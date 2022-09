Roma, chiede 40 euro per due foto: arrestato "gladiatore"

L'uomo, 43 anni, è accusato di estorsione: essendo residente fuori città nei suoi confronti è stato disposto anche il foglio di via per tre anni

Dopo una foto ha minacciato e strattonato una coppia di turisti per farsi consegnare 40 euro. Per questo un "gladiatore" è stato arrestato dalla polizia a Roma a poca distanza dal Colosseo. L'uomo, 43 anni, è accusato di estorsione.

La denuncia

Secondo quanto denunciato dai cittadini venezuelani intorno alle 14 sono stati avvicinati dall'uomo vestito da gladiatore per farsi scattare alcune foto ricordo. "Dopo gli scatti ci ha chiesto ben 20 euro a foto, ma noi ci siamo rifiutati e a quel punto ci ha aggredito", hanno raccontato le due vittime. Per il 40enne l'arresto è stato convalidato ed essendo residente fuori città nei suoi confronti è stato disposto anche il foglio di via per tre anni.