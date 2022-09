Roma, aggredisce guardie giurate in metro: denunciato

Era in stato di alterazione dovuta all’abuso di alcol, il 58enne che nel pomeriggio di ieri ha aggredito le guardie giurate presenti nella metro B Laurentina, a Roma, causando anche la momentanea interruzione della circolazione dei treni. Per questo all’uomo è stata contestata anche l’interruzione del pubblico servizio, con i carabinieri che intervenuti sul posto lo hanno trasportato all’ospedale Sant’Eugenio per un trattamento sanitario obbligatorio.