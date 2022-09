Fiumicino, incendio in un'abitazione

A quanto si è appreso, le fiamme sono state spente ed è in corso la bonifica. Non ci sarebbero state conseguenze a persone

Un incendio in un'abitazione ha tenuto impegnati, nella tarda serata di ieri, i vigili del fuoco nel comprensorio del Passo della Sentinella, alla foce del Tevere, a Fiumicino. A quanto si è appreso, le fiamme sono state spente ed è in corso la bonifica. Non ci sarebbero state conseguenze a persone. Sul posto anche una squadra della protezione civile locale, la polizia e il personale del 118.