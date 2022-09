Incidente stradale su A1, scontro tra auto e camion: 10 km di coda

A chi è diretto verso Napoli, Autostrade consiglia di immettersi sulla Diramazione di Roma sud, uscire a San Cesaro, percorrere la viabilità ordinaria per poi rientrare in autostrada a Valmontone

Questa mattina, intorno alle cinque, sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il bivio con la Diramazione di Roma Sud e Valmontone, è avvenuto un incidente che ha visto coinvolti due mezzi pesanti e un'autovettura al km 583. Nell'incidente, uno dei due mezzi pesanti si è ribaltato disperdendo il carico.

L'incidente

Adesso sono sospese ora le operazioni di rimozione del carico da parte del personale della Direzione di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia, per garantire tre corsie al traffico al fine di smaltire gli accodamenti. Attualmente si registrano 10 chilometri di coda in direzione Napoli e ripercussioni con due chilometri di coda sulla Diramazione di Roma sud. A chi è diretto verso Napoli, Autostrade consiglia di immettersi sulla Diramazione di Roma sud, uscire a San Cesaro, percorrere la viabilità ordinaria per poi rientrare in autostrada a Valmontone.