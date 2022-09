Macchinista aggredita a Roma, picchiato a piazzale Flaminio

A intervenire in sua difesa è stato il capotreno. La donna è stata trasportata in ambulanza all'ospedale

Una macchinista del Cotral, che stava conducendo un treno in manovra, lungo la ferrovia Roma Viterbo, è stata picchiata ieri sera a piazzale Flaminio. A intervenire in sua difesa è stato il capotreno. La donna è stata trasportata in ambulanza all'ospedale. A denunciarlo è la Faisa Cisal.

La nota del sindacato

"Quanto successo ieri sera a piazzale Flaminio - scrive il sindacato - è nient'altro che il frutto dell'odio che Cotral sta scatenando contro i lavoratori per coprire i propri grossolani errori. Lavoratori che stanno solo subendo la riorganizzazione pittoresca, unilaterale e presuntuosa attuata dal management di Cotral. Non tolleriamo più questo modo di fare dell'Azienda che decide senza alcun confronto, a dispetto delle regole, a ogni costo, producendo solo danno ai lavoratori, ai cittadini e all'utenza. Alla collega aggredita va la nostra piena solidarietà e vicinanza, siamo a sua disposizione. Alle Istituzioni, invece, ci rivolgiamo per chiedere di fermare questo scempio che Cotral Spa sta mettendo in atto da giorni. Che si ripristini il rispetto del regolamento ferroviario".

Usb e Orsa: "Va ripristinata sicurezza"

"Ieri pomeriggio è stata aggredita a piazzale Flaminio una macchinista in servizio. Un epilogo tristemente annunciato, dopo giorni di disservizi generati da nuove turnazioni malamente impostate e una campagna mediatica volta a criminalizzare i lavoratori ipotizzando un fantomatico sciopero bianco". Lo scrivono Usb Lavoro e Orsa Tpl. "L'abbiamo detto più volte: i disservizi sono generati da turnazioni che non tengono conto dei tempi tecnici necessari. Così come avevamo detto che a tutela della sicurezza di lavoratori e utenti occorreva azzerare tutto e ripartire dal confronto troppo frettolosamente interrotto da Cotral per applicare misure unilaterali. Il nostro allarme per la sicurezza del personale non è stato colto per tempo e a farne le spese è stata una lavoratrice incolpevole. La prossima settimana si riaprirà il tavolo di confronto, chiederemo che si intervenga tempestivamente per correggere gli errori commessi. Purtroppo è già troppo tardi, quanto successo è gravissimo e intollerabile. E ha responsabilità ben precise", concludono i due sindacati.