Roma, scontro tra moto e auto: muore 37enne

L’uomo si trovava a bordo di una Suzuki presso Via Cristoforo Colombo, polizia al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente

Nella giornata di ieri, presso via Cristoforo Colombo a Roma, in prossimità dell’incrocio di Via Oropa, un uomo di 37 anni che guidava la sua moto Suzuki ha perso la vita. Fatale lo scontro con una Toyota Aygo condotta da un 23enne, che subito dopo l’incidente si è fermato a prestare soccorso al centauro, per il quale però non c’è stato nulla da fare. Il conducente dell’automobile è stato sottoposto agli esami tossicologici e alcolemici di rito, i veicolo sono stati sequestrati e la polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.