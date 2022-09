Maltempo, bomba d'acqua nel Viterbese: black out e alberi caduti

Nel Comune di Nepi, in particolare, è mancata l'energia elettrica per oltre un'ora. Altre difficoltà si sono registrate nelle strade limitrofe al centro abitato che si sono allagate

Una bomba d'acqua si è abbattuta nella bassa Tuscia viterbese. Nel Comune di Nepi, in particolare, è mancata l'energia elettrica per oltre un'ora e alcuni alberi sono stati sradicati, costringendo i carabinieri a dirigere il traffico mentre i vigili del fuoco procedevano alla rimozione delle piante finite a terra. Altre difficoltà si sono registrate nelle strade limitrofe al centro abitato, finite allagate. Un fulmine, inoltre, ha colpito e fatto cadere un masso di tufo in un parcheggio, non si registrano feriti o danni alle autovetture. Il maltempo ha creato disagi anche ai confini della stessa provincia di Viterbo.