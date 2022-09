Roma, minaccia passeggeri del bus con un coltello: denunciato

Prima ha minacciato con il collo di una bottiglia le persone ferme in attesa dell'autobus, poi una volta salito sul mezzo ha estratto un coltello e lo ha brandito verso i presenti

Un uomo di 36 anni è stato denunciato a Roma con l'accusa di aver seminato il panico su un bus dell'Atac minacciando i passeggeri con un coltello. Dovrà rispondere di interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.

L'intervento della polizia

La polizia è intervenuta in seguito alla segnalazione del conducente. Il fatto è avvenuto ieri intorno alle 15 in viale Marconi. L'uomo, di origini romene, che poco prima aveva minacciato con il collo di una bottiglia le persone ferme in attesa del bus, una volta salito sul mezzo ha estratto un coltello e lo ha brandito verso i presenti. Dopo aver fatto scendere tutti i passeggeri, le forze dell'ordine sono intervenute e lo hanno bloccato.