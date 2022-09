Grave situazione igienica, cibi mal conservati: chiusa attività a Roma

Il locale si trova in zona Montesacro, dopo l'intervento dell'Asl è stata disposta anche la distruzione di circa 60 chili di merce

Nel corso di un controllo nella zona di Montesacro a Roma, la polizia locale ha rinvenuto presso un alimentari pessime condizioni igienico sanitarie, oltre ad un odore nauseabondo e una cattiva conservazione dei prodotti.

Il controllo

I caschi bianchi hanno infatti appurato come, nel retro del negozio, si trovassero carni bovine e bianche in pessimo stato di conservazione, oltre a un totale di oltre 60 chili di prodotti alimentari confezionati al quale mancava tracciabilità e provenienza. Considerata la gravità della situazione, dopo l’intervento del personale ASL, è stata disposta l’immediata chiusura dell’attività e la distruzione degli alimenti, oltre a una sanzione di 2.400 euro per il titolare.