Roma, prende a calci porta bus Atac danneggiandola: indagini

Nuovo episodio di danneggiamento a un mezzo dell'Atac a Roma. Ieri intorno alle 19 i carabinieri sono dovuti intervenire dopo che il bus della linea 913 è stato preso di mira da un uomo che ha preso ha calci la porta anteriore di ingresso rompendola per poi darsi alla fuga.

La vicenda

Il fatto è avvenuto in piazza Santa Maria della Pietà. L'autista è stato costretto a interrompere la corsa e ha riportare il mezzo in deposito. Ieri notte, in via di Tor Cervara, un bus della linea 437 era stato danneggiato da un gruppo di giovani che ha lanciato bottiglie contro i vetri posteriori mandandoli in frantumi.