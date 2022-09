Rissa a Roma, ferita 52enne: un arresto per tentato omicidio

È successo ieri mattina in via Palmiro Togliatti, nella zona del quartiere Centocelle. Una persona è stata aggredita da sei individui e poi è tornata sul posto armata di un bastone di ferro. La ferita è stata portata in ospedale in codice rosso

Una rissa tra transessuali è culminata con il ferimento di una colombiana di 52 anni, ricoverata con un trauma cranico al policlinico Umberto I di Roma, e l'arresto di una 43enne per tentato omicidio da parte degli agenti del commissariato San Lorenzo. Il fatto è avvenuto ieri mattina in via Palmiro Togliatti, nella zona del quartiere Centocelle.

La vicenda

Una trans di 43 anni è stata aggredita da un gruppo di sei persone, forse perché volevano allontanarla dalla zona. La sudamericana è tornata dopo poco armata di bastone di ferro che ha utilizzato per colpire la 52enne che è stata trasportata in codice rosso in ospedale.