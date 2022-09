Il giovane ha anche provato a strangolare la donna dopo richieste di denaro non esaudite

Insultava la madre, aggredendola verbalmente e fisicamente, minacciandola anche di morte. Per questo i carabinieri hanno dato esecuzione alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa per un 21enne, già noto alle forze dell’ordine, ad Allumiere, provincia di Roma. Il giovane avrebbe anche più volte tentato di strangolare la madre, a seguito di richieste di denaro non esaudite.