Ladispoli, arrestato molestatore nudo al concerto di Cristina D’Avena

Durante il concerto di Cristina D’Avena, che si è svolto martedì sera in piazza Rossellini a Ladispoli, un uomo italiano di 65 anni e residente in città era nudo tra la folla, nell’area del sottopalco, mentre dal vivo ascoltava e ripeteva a squarciagola i ritornelli dei mitici brani della cantante. A dare l’allarme sono state due sorelle: l’uomo stava infatti molestando una delle due, di 40 anni. Arrestato dalla polizia, è stato portato in commissariato per le formalità di rito e successivamente denunciato in stato di libertà. Si dovrà ora difendere dall’accusa di violenza sessuale. La vicenda è stata riportata da Il Messaggero.

La vicenda

Gli agenti del commissariato di via Vilnius, in servizio come in tutte le altre circostanze del cartellone di luglio e agosto per garantire la sicurezza sotto la direzione del vicequestore Federico Zaccaria, si sono attivati praticamente subito quando è partito l’allarme delle due sorelle che hanno fornito ai poliziotti un identikit del soggetto. In quei momenti di delirio sono anche riuscite a fotografarlo con lo smartphone. Le immagini sono state consegnate agli investigatori.

L’arresto

L’uomo, che poco prima con i boxer calati avrebbe importunato altre mamme tampinandole e saltellando, sentendosi braccato ha ritirato su la cerniera dei pantaloni e poi ha tentato di far perdere le proprie tracce confondendosi tra gli spettatori, ma la fuga in direzione dei giardini di via Ancona è stata pressoché inutile. Sul posto è arrivata anche una volante della polizia di Ladispoli che lo ha bloccato nei pressi della stessa piazza Rossellini: non ha opposto resistenza né spiegato il perché dei suoi gesti.

Il concerto

Nel frattempo, nessuno sul palco si è accorto di nulla. Nel bel mezzo dello show c’erano molte famiglie e soprattutto bambini per sentire le canzoni dei cartoni animati, da “Pollon” ad “Occhi di gatto”, in scaletta anche “Noi puffi siamo così”, finendo con “Kiss me Licia” e “Sailor Moon”. Prima di Cristina D’Avena erano andati in scena tantissimi giovani ballerini di varie scuole di danza in attesa del saggio di fine anno. Il concerto della showgirl è dunque proseguito senza sosta. Alla fine il sindaco ladispolano, Alessandro Grando, ha omaggiato la D’Avena consegnandole una targa speciale per i suoi 40 anni di carriera.