Roma, rubano carta di credito e fanno shopping: tre arrestati

Tre uomini sono stati arrestati a Roma con l'accusa di aver rubato una carta di credito a una coppia di turisti americani utilizzata poi per fare acquisti, orologi e scarpe. Per loro è stato disposto il divieto di dimora nella Capitale.

L'arresto

I fatti risalgono a ieri pomeriggio. I tre sono stati notati da alcuni agenti del commissariato Trevi mentre effettuavano acquisti in via del Babbuino. Sono stati bloccati dopo avere speso circa tremila euro per due orologi e quattro paia di scarpe. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, poche ore prima in zona Vaticano avevano rubato una borsa con all'interno il portafogli e la carta di credito a due turisti. I tre cittadini cubani sono stati bloccati e arrestati dalla polizia per indebito utilizzo di carta di credito.