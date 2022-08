Incendio in palazzina a Roma, nessun ferito

Un incendio si è sviluppato la scorsa notta nella cantina di uno stabile di tre piani a Roma, in via Giovanni Porzio al Trullo. Le fiamme hanno poi raggiunto la parte esterna dell'edificio e tutte le persone per precauzione sono state evacuate, ma non c'è stato alcun ferito.

La situazione

Ci sono stati attimi di tensione perchè all'interno dello scantinato erano custodite alcune bombole di Gpl. Sono intervenuti i vigili del fuoco con due squdre, un'autobotte, un'autoscala, un carroteli e la squadra Usar, il 118, la polizia locale e Italgas.