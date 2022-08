Roma, perseguita la ex: 32enne arrestato per stalking

Un uomo di 32 anni è stato arrestato per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna, che ormai era costretta a uscire di casa solo se accompagnata da qualcuno. A eseguire l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip, gli agenti del XIV Distretto Primavalle.

Le indagini

L'attività d'indagine è scattata ancor prima della denuncia della donna. L'uomo, per un lungo periodo, ha posto in essere nei confronti della ex svariate condotte di natura molesta e vessatoria fino ad arrivare a minacce di natura fisica oltre alle richieste costanti di denaro. Questi comportamenti hanno provocato un perdurante e grave stato d'ansia nella donna.