Discoteca all'aperto senza permesso, multati titolari a Fiumicino

Sanzione per un lido balneare di Passoscuro, sul litorale nord di Fiumicino. Il locale, già multato in precedenza, a quanto emerso dai controlli dei carabinieri svolgeva l'attività di una "vera e propria discoteca a cielo aperto" in mancanza delle necessarie autorizzazioni. Nei confronti dei titolari, recidivi, è stata comminata una sanzione pecuniaria di oltre 1.500 euro, oltre alla sospensione dell'attività e alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria.