Covid Lazio, 1.663 casi: tasso di positività al 13,1 per cento

L’Istituto superiore di Sanità ha pubblicato su Twitter una locandina con alcuni consigli da tenere a mente in vista del rientro a scuola dei più piccoli. Si va dall’igiene delle mani ai ricambi d'aria frequenti. Lo scorso 12 agosto erano state pubblicate le indicazioni operative: nel documento ci sono anche delle ulteriori misure di prevenzione che eventualmente andrebbero implementate in caso di cambiamenti del quadro epidemiologico

Con la fine dell’estate si avvicina anche il ritorno a scuola. L’Istituto superiore di Sanità ne ha approfittato per pubblicare su Twitter alcuni consigli per rendere più sicuro il rientro in asili nidi e scuole dell’infanzia. "Covid-19, Come prepararsi per il rientro a scuola?", si legge nel tweet dell’Iss