Roma, positivo a droga e alcol il poliziotto che ha investito 20enne

È risultato positivo all’alcol test e agli esami tossicologici il poliziotto arrestato per l’omicidio stradale di un 20enne accaduto in via Prenestina, a Roma, all’alba di ieri. L’uomo, un 46enne, era da tempo stato sospeso dal servizio, e verso le 4.30 della mattina del 24 agosto guidava un’auto che si è scontrata con lo scooter di S.S., con conseguenze fatali per il giovane.