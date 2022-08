Anziani morti da soli in casa, due casi in provincia di Roma

In provincia di Roma, in particolare a Tivoli e a Guidonia Montecelio, si sono verificati due casi di anziani morti in casa da soli. Si tratta di due persone i cui corpi senza vita sono stati trovati il 23 agosto ma che erano morte in precedenza. Sono stati i carabinieri della compagnia di Tivoli a scoprire prima la salma di Romana Pavoni, ex insegnante, nel centro storico tiburtino e poi di Giovanni Lombardi, ad Albuccione di Guidonia. Lo riporta Il Messaggero.

Anziani morti in casa a Tivoli e Guidonia Montecelio

I carabinieri, assistiti dai vigili del fuoco, sono entrati nelle due abitazioni e hanno trovato i due anziani privi di vita. A chiamare i soccorsi per la donna, docente di scuola elementare di 62 anni, sono state due ex colleghe. Quest'ultime, dopo qualche giorno in cui tentavano inutilmente di contattarla al telefono, hanno deciso di rivolgersi al 112. Sul posto, verso le 11, sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale che hanno trovato l'anziana distesa sul letto. Stando ai primi rilievi la morte, sopravvenuta per cause naturali, dovrebbe risalire ai giorni dopo Ferragosto. A distanza di poche ore i militari ed i vigili del fuoco sono dovuti intervenire ad Albuccione, frazione di Guidonia Montecelio. In questo caso a contattare il 112 sono stati gli amici di un pensionato di 66 anni, Giovanni Lombardi, i quali non riuscivano a sentirlo da diversi giorni. I carabinieri e i vigili del fuoco hanno trovato l'uomo in camera da letto, in uno stato avanzato di decomposizione.