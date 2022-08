Roma, scontro tra auto e scooter in via Prenestina: morto 20enne

Un ragazzo di 20 anni è morto stamattina in un incidente avvenuto a Roma. A quanto si è appreso, lo scooter su cui viaggiava si è scontrato con un'auto guidata da un uomo di 46 anni, un agente di polizia precedentemente sospeso dal servizio.

L'incidente

L'episodio è avvenuto intorno alle 4:30 in via Prenestina, all'altezza dello svincolo del Grande Raccordo Anulare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Il 46enne è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto agli esami tossicologici e alcolemici di rito. Gli agenti hanno proceduto al sequestro dei mezzi coinvolti .