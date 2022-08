Cassino, in autostrada con due chili di hashish: arrestata coppia

Una coppia è stata arrestata dopo essere stata sorpresa con due chili di hashish dagli agenti della Polizia di Stato che hanno fermato i due sull'Autostrada A1, nei pressi di Cassino.

Gli arresti

Gli agenti hanno fermato un'auto con targa polacca con a bordo un uomo e una donna. Per chiarire alcune incongruenze che emergevano a un primo controllo, gli agenti della Polizia Stradale di Cassino hanno deciso di continuare gli accertamenti presso la sottosezione dove, oltre ad accertare la provenienza illecita della vettura, hanno trovato all'interno dell'auto 20 involucri di plastica contenente hashish per un peso totale di circa due chili. La sostanza stupefacente e la vettura sono stati sequestrati. L'uomo è stato tratto in arresto e portato nella casa circondariale di Cassino mentre per la donna sono stati disposti gli arresti domiciliari.