Roma, McDonald's cerca 100 persone per i suoi ristoranti

McDonald's cerca 100 persone per i propri team nei ristoranti di Roma, in particolare quelli in via Nazionale, via del Tritone, Piazza S. Giovanni Battista de La Salle, viale di Valle Aurelia, Piazza Pio XI e zona Monteverde in via Castellina Marittima. Lo comunica la multinazionale in una nota, aggiungendo che sono iniziate le selezioni online "per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa di Roma del McDonald's Job Tour, che si terrà nella prima metà di settembre". "Il McDonald's Job Tour - si legge - è l'evento itinerante di selezione del personale organizzato per le assunzioni McDonald's su tutto il territorio italiano".

Le candidature

Entro il 31 agosto ci si può proporre, rispondendo a un questionario sul sito McDonalds.it e inserendo il proprio curriculum. "Ai candidati idonei - spiega il comunicato - verrà richiesta la compilazione di un test volto a individuare i punti di forza. Coloro che supereranno il test riceveranno dall'azienda una convocazione con data e orario per partecipare alla tappa del McDonald's Job Tour, dove avranno accesso ai colloqui individuali".