Fiumicino, sanzionati due autisti Ncc abusivi

Due persone sono state sanzionate dopo essere state sorprese a esercitare il servizio di noleggio con conducente abusivamente all'aeroporto di Fiumicino, in provincia di Roma.

Le multe

I carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma, in forza nello scalo aeroportuale, hanno sorpreso i due mentre procacciavano clienti tra i passeggeri in transito all'interno dello scalo senza averne titolo. I due abusivi sono stati sanzionati amministrativamente per un importo totale di 4.128 euro. "L'attività rientra nell'ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma - si legge in una nota dei carabinieri - per contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con l'azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica."