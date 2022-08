Roma, accoltellamento durante tentativo di rapina: arrestato 23enne

Avrebbe minacciato la vittima e l'avrebbe colpita con un coltello da cucina. Il giovane, dopo essersi dato alla fuga, è stato bloccato dagli agenti in via Marsala

Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato a Roma, vicino alla stazione Termini, con l'accusa di aver tentato di rapinare intorno alle cinque di stamattina un cittadino tunisino ferendolo con una coltellata al braccio. Dovrà rispondere di tentato omicidio.

L'arresto

L'episodio è avvenuto in piazza dei Cinquecento. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo avrebbe minacciato la vittima e l'avrebbe colpita con un coltello da cucina. Il 23enne, dopo essersi dato alla fuga, è stato bloccato dagli agenti in via Marsala.