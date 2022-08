Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 ma per la giovane, madre di due figli, non c'è stato nulla da fare

Una ragazza di 25 anni, originaria di Aprilia, è morta la scorsa notte a Latina a causa di un malore mentre era in discoteca. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 ma per la giovane, madre di due figli, non c'è stato nulla da fare. Sulla vicenda indagano i carabinieri e la Procura ha disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso.