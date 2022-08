Incendio Roma, 10 auto distrutte dalle fiamme alla Magliana

Potrebbe trattarsi di un incendio doloso. Secondo Roma Today, c'è anche questa ipotesi in relazione all'incendio divampato nel cuore della notte alla Magliana che ha interessato 10 auto regolarmente in sosta. Sul posto sono intervenuti i pompieri: restano da accertare le cause. Rintracciati i proprietari delle auto, che hanno riferito di non aver ricevuto minacce. Sul posto anche la polizia scientifica.

L'incendio in un deposito edile

Non solo. Un vasto incendio è divampato questa mattina intorno alle 10 in un deposito di materiali edili di circa 5000 mq a Roma. Il rogo ha interessato una struttura in via Della Magliana. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco con due autobotti e il carro schiuma. L'incendio sta interessando l'intera area e alcuni depositi che contenevano diversi materiali. Le operazioni di spegnimento e contenimento dell'incendio sono rese complicate dal forte vento.