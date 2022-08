Arrestata l'ex sarta di Sofia Loren, trasferita in struttura protetta

Ha lasciato il carcere di Rebibbia questo pomeriggio Loretta, la donna di 84 anni arrestata il 9 agosto scorso per aver accoltellato il marito al culmine di una lite. Il tribunale di Roma ha dato l'ok al trasferimento dell'anziana in una struttura gestita da suore alla Borghesiana, la Fondazione Cittadella Missionaria - La casa del Povero. La donna, in passato sarta di Sofia Loren e Marcello Mastroianni, è stata accompagnata da Gabriella Stramaccioni, Garante dei detenuti del comune di Roma.

La vicenda

L'anziana è stata portata in carcere in piena notte, in pigiama, senza neanche avere il tempo di prendere i suoi effetti personali, addirittura la dentiera. Il 9 agosto scorso, al culmine dell'ennesima lite con il marito che l'aveva percossa, lei lo ha ferito con un coltello da cucina. Una azione violenta messa in atto per difendersi dalle botte.

L'episodio è stato denunciato sui social dalla garante dei detenuti del Comune di Roma, Gabriella Stramaccioni, che si è attivata per fare trasferire l'anziana donna in una struttura. Il garante si domanda: "in un momento così drammatico per il carcere come si può pensare di recludere una donna di 84 anni ? Certo che la faremo uscire - afferma Stramaccioni -. Lei ha colpito il marito solo per difendersi, l'ho incontrata il carcere il giorno di Ferragosto aveva lividi ovunque".

La storia di Loretta si è consumata proprio nelle ore in cui vertici dell'amministrazione penitenziaria si sono recati, nel giorno di Ferragosto, per la prima volta, in una ventina di istituti in tutta Italia per portare, in un momento particolarmente difficile per chi vive dietro le sbarre, segnato dal drammatico aumento dei suicidi, un segnale di vicinanza. E il capo del Dap, Carlo Renoldi, ha incontrato e parlato proprio con Loretta durante la visita fatta nel reparto femminile del carcere di Rebibbia, si apprende da fonti di via Arenula.