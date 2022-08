Calcio, As Roma: ufficiale partnership con il Gruppo Toyota

E' ufficiale, il Gruppo Toyota è il nuovo main global partner della Roma. Toyota comparirà sui training kit di tutte le squadre, maschili e femminili, dell'AS Roma. Ma la partnership non riguarda solo il campo d'allenamento: il Gruppo, infatti, metterà a disposizione del Club una flotta di automobili elettrificate - a marchio Toyota e Lexus - e una gamma completa di servizi di mobilità grazie al proprio marchio KINTO, nuovo Mobility Service Provider della AS Roma. Dalla stagione calcistica appena iniziata quindi, Toyota fornirà all'AS Roma un pacchetto completo di prodotti e servizi per rispondere alle esigenze di mobilità in continua evoluzione, più sostenibile e rispettosa per l'ambiente.

Le dichiarazioni

"È con grande piacere che diamo il benvenuto a Toyota nel mondo giallorosso. È un incontro - spiega Pietro Berardi, Corporate Chief Executive Officer di AS Roma - che ci permette di affrontare le prossime sfide, fuori e dentro al campo da gioco, insieme a un partner con il quale condividiamo non solo valori e principi legati allo sport e alla sostenibilità, ma anche la determinazione nell'offrire sempre il meglio a chi ripone fiducia nei nostri brand".

"Essere al fianco della AS Roma da quest'anno è un'ulteriore dimostrazione dell'impegno di Toyota nel mondo dello sport e di collaborazione con aziende orientate alla mobilità sostenibile - dichiara Luigi Ksawery Lucà, Amministratore Delegato Toyota Motor Italia -. È una partnership che si inserisce all'interno del nostro piano di attivazioni che considera lo sport come un vettore virtuoso di principi e valori per la realizzazione di una società sostenibile, sicura e inclusiva".